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Подписчики уверены, что Ольга Бузова начала издеваться над Анастасией Костенко
Подписчики уверены, что Ольга Бузова, которая на днях отпраздновала 32-летие, решила в лёгкой форме поиздеваться над супругой своего бывшего мужа Анастасией Костенко.

Рядом с одной из своих последних фотографий, размещённых в Instagram, Бузова написала фразу, замеченную не так давно и на странице жены Дмитрия Тарасова.

Подписчики уверены, что Ольга Бузова начала издеваться над Анастасией Костенко

Ведущая "Дома-2" прокомментировала фото, где запечатлена в бассейне со своим другом с Тимуром Батрутдиновым, сопровождающим в данный момент её на отдыхе в Таиланде.

«Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Федор Михайлович Достоевский», - написала Бузова.

Некогда те же слова написала и Костенко, попросив таким образом, чтобы народ простил ей счастье с Тарасовым. Фолловеры поспешили предположить, что Бузова выбрала эту фразу не просто так, а с целью поиздеваться над Костенко.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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