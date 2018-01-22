Подписчики уверены, что Ольга Бузова начала издеваться над Анастасией Костенко

«Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Федор Михайлович Достоевский», - написала Бузова.

Рядом с одной из своих последних фотографий, размещённых в Instagram, Бузова написала фразу, замеченную не так давно и на странице жены Дмитрия Тарасова.Ведущая "Дома-2" прокомментировала фото, где запечатлена в бассейне со своим другом с Тимуром Батрутдиновым, сопровождающим в данный момент её на отдыхе в Таиланде.Некогда те же слова написала и Костенко, попросив таким образом, чтобы народ простил ей счастье с Тарасовым. Фолловеры поспешили предположить, что Бузова выбрала эту фразу не просто так, а с целью поиздеваться над Костенко.