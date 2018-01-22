У побережья Мексики обнаружили необычную медузу

Находка оказалась очень необычной, поскольку обладает интересным свойством переливаться разными цветами. Парадокс в том, что если искать ее в полной темноте, то найти такую медузу невозможно. При ярком освежении медуза начинает переливаться яркими цветами фейерверка.По данным ученых стало известно, что такой необычный окрас медуза приобретает из-за строения своего тела. Внутри нее есть каналы, по которым проходя питательные вещества. Таким образом, вместе со щупальцами появляется красивая светоотражающая картинка.Интересно, что ранее в этом же районе дайверы уже находили необычные виды медуз, поэтому данный случай не является единичным. К примеру, ранее стало известно о существовании двухметровой медузы в водах Мексики.