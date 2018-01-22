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У побережья Мексики обнаружили необычную медузу
Специалисты во время исследования вод у побережья Мексики смогли обнаружить необычную медузу. Так существо нашли на глубине примерно один километр.

У побережья Мексики обнаружили необычную медузу


Находка оказалась очень необычной, поскольку обладает интересным свойством переливаться разными цветами. Парадокс в том, что если искать ее в полной темноте, то найти такую медузу невозможно. При ярком освежении медуза начинает переливаться яркими цветами фейерверка.

По данным ученых стало известно, что такой необычный окрас медуза приобретает из-за строения своего тела. Внутри нее есть каналы, по которым проходя питательные вещества. Таким образом, вместе со щупальцами появляется красивая светоотражающая картинка.

Интересно, что ранее в этом же районе дайверы уже находили необычные виды медуз, поэтому данный случай не является единичным. К примеру, ранее стало известно о существовании двухметровой медузы в водах Мексики.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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