В Интернет попали снимки задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

На фотографиях видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X должен получить сдвоенный модуль основной камеры. Тем не менее, расположение объективов вертикальное в отличие от расположения сенсоров в устройстве Mi 5X. Также между сенсорами Mi 6X имеется вспышка со светодиодами. Почти в центре присутствует непонятное отверстие, и пока специалисты не понимают для чего оно нужно.Также видно, что в остальном внешний вид задней панели практически похож с предыдущей версией. Что касается технического оснащения, то об этом пока нет ни малейшей информации. Возможно, что устройство оснастят емким аккумулятором и не таким производительным чипсетом как у Mi 6.В компании Xiaomi работу над Mi 6X не подтверждают.