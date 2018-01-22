В Интернет попали снимки задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X
В сети Интернет были опубликованы фотографии задней части смартфона Xiaomi Mi 6X. Исходя из предоставленных снимков, эксперты решили, что новая модель станет продолжателем Mi 5X.
На фотографиях видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X должен получить сдвоенный модуль основной камеры. Тем не менее, расположение объективов вертикальное в отличие от расположения сенсоров в устройстве Mi 5X. Также между сенсорами Mi 6X имеется вспышка со светодиодами. Почти в центре присутствует непонятное отверстие, и пока специалисты не понимают для чего оно нужно.
Также видно, что в остальном внешний вид задней панели практически похож с предыдущей версией. Что касается технического оснащения, то об этом пока нет ни малейшей информации. Возможно, что устройство оснастят емким аккумулятором и не таким производительным чипсетом как у Mi 6.
В компании Xiaomi работу над Mi 6X не подтверждают.
На фотографиях видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X должен получить сдвоенный модуль основной камеры. Тем не менее, расположение объективов вертикальное в отличие от расположения сенсоров в устройстве Mi 5X. Также между сенсорами Mi 6X имеется вспышка со светодиодами. Почти в центре присутствует непонятное отверстие, и пока специалисты не понимают для чего оно нужно.
Также видно, что в остальном внешний вид задней панели практически похож с предыдущей версией. Что касается технического оснащения, то об этом пока нет ни малейшей информации. Возможно, что устройство оснастят емким аккумулятором и не таким производительным чипсетом как у Mi 6.
В компании Xiaomi работу над Mi 6X не подтверждают.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15