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В Интернет попали снимки задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X
В сети Интернет были опубликованы фотографии задней части смартфона Xiaomi Mi 6X. Исходя из предоставленных снимков, эксперты решили, что новая модель станет продолжателем Mi 5X.

В Интернет попали снимки задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X


На фотографиях видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X должен получить сдвоенный модуль основной камеры. Тем не менее, расположение объективов вертикальное в отличие от расположения сенсоров в устройстве Mi 5X. Также между сенсорами Mi 6X имеется вспышка со светодиодами. Почти в центре присутствует непонятное отверстие, и пока специалисты не понимают для чего оно нужно.

Также видно, что в остальном внешний вид задней панели практически похож с предыдущей версией. Что касается технического оснащения, то об этом пока нет ни малейшей информации. Возможно, что устройство оснастят емким аккумулятором и не таким производительным чипсетом как у Mi 6.

В компании Xiaomi работу над Mi 6X не подтверждают.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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