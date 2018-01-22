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Психиатр напугал фанатов Ольги Рапунцель, предположив, что она больна психически
Психиатр, который был специально приглашён на ток-шоу "Дома-2", огласил своё мнение по поводу скандального поведения беременной участницы проекта Ольги Рапунцель, напугав поклонников девушки.

Как известно, прежде зрители подозревали, что у Ольги проблемы с психикой, однако точно в этом не могли быть уверены. Сейчас же, если верить словам специалиста, ясно, что у неё маниакально-депрессивное расстройство, и бороться с ним просто необходимо, особенно тем женщинам, которые находятся в положении.

Психиатр напугал фанатов Ольги Рапунцель, предположив, что она больна психически

При этом эксперт не считает, что Ольга не сможет находиться в обществе, однако отмечает, что при таком психическом заболевании человек живёт в своём внутреннем мире.

Прежде появились слухи, согласно которым Рапунцель и Дмитренко уже покинули проект.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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