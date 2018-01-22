Психиатр напугал фанатов Ольги Рапунцель, предположив, что она больна психически

Как известно, прежде зрители подозревали, что у Ольги проблемы с психикой, однако точно в этом не могли быть уверены. Сейчас же, если верить словам специалиста, ясно, что у неё маниакально-депрессивное расстройство, и бороться с ним просто необходимо, особенно тем женщинам, которые находятся в положении.При этом эксперт не считает, что Ольга не сможет находиться в обществе, однако отмечает, что при таком психическом заболевании человек живёт в своём внутреннем мире.Прежде появились слухи, согласно которым Рапунцель и Дмитренко уже покинули проект.