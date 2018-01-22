Олеся Железняк не планирует делать пластическую операцию

Олеся Железняк очень успешная киноактриса театра и кино. Свои первые пробы в творческой деятельности она начала осуществлять еще в 2000 году, снимаясь в фильме «Витрина». По истечении этого времени она снялась в огромном количестве ролей и сыграла во многих спектаклях. Как заверила сама артистка, она полностью довольна своим внешним видом. Может быть, кому-то не хватает ее красоты, в связи с чем, ей редко достаются ведущие роли, но этот факт никаким образом не расстраивает Железняк, ведь большинство второстепенных персонажей, также требуют отменной игры и именно это ей доставляет истинное удовольствие.Написав очередной пост в соцсети, Олеся призналась фанатам, что свой нос она считает "выдающимся", но это ни в коем случае не может стать причиной того, что она решится на пластическую операцию. Подписчики артистки поддержали своего кумира не только множеством лайков, но и приятными комментариями. Они полностью согласны с Железняк и считают природную красоту намного важней, нежели не натуральную.