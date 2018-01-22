Дмитрий Маликов рассказал своим подписчикам основы пикапа

Если верить словам артиста, то чтобы завоевать девушку не нужно прикладывать чрезмерно усилий, всё гораздо проще, чем кажется, и это может сделать любой мужчина. Для начала нужно выбрать самый дорогой ресторан в городе. После прибытия в ресторан нужно заказать самые дорогие блюда, выучить мелодию на рояле и сыграть её, а после ужина умчать с девушкой на кабриолете к морю.Дмитрий Маликов рассказал, что этот способ проверил на себе и именно так завоевал сердце своей жены. Поклонники положительно отнеслись к таким советам и отметили, что у Маликова прекрасное чувство юмора, но всё-таки посоветовали ему быть ближе к обычным людям.