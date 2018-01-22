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Дмитрий Маликов рассказал своим подписчикам основы пикапа
Однажды Дмитрий Маликов пообещал свои поклонникам завоевать Instagram и судя по его действиям, известный певец выполняет свое обещание. Для начала Маликов решил записать видео, где он дает советы своим фанатам по пикапу.

Если верить словам артиста, то чтобы завоевать девушку не нужно прикладывать чрезмерно усилий, всё гораздо проще, чем кажется, и это может сделать любой мужчина. Для начала нужно выбрать самый дорогой ресторан в городе. После прибытия в ресторан нужно заказать самые дорогие блюда, выучить мелодию на рояле и сыграть её, а после ужина умчать с девушкой на кабриолете к морю.
Дмитрий Маликов рассказал своим подписчикам основы пикапа

Дмитрий Маликов рассказал, что этот способ проверил на себе и именно так завоевал сердце своей жены. Поклонники положительно отнеслись к таким советам и отметили, что у Маликова прекрасное чувство юмора, но всё-таки посоветовали ему быть ближе к обычным людям.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:20
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