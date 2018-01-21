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Поклонники решили, что Семенович загорает нагишом
Российская телеведущая, киноактриса, эстрадная певица Анна Семенович несколько последних дней провела на Бали, а позже продолжила свой отдых в Дубае. По заверению внимательных фанатов, бывшая солистка группы «Блестящие» развлекается в обществе полураздетых женщин, и сама как можно больше оголяет свое тело, которое подставляет под теплые лучи солнца.

Поклонники решили, что Семенович загорает нагишом


Исполнительница поделилась, что прекрасно проводит время, загорает на солнышке и купается. Она написала, что очень здорово, когда совершенно не пользуешься косметикой, когда можно бегать возле бассейна с влажными волосами и потягивать клубничный лимонад. Красотка наслаждается каждой минуткой на заслуженном отдыхе. А также дала обещание подписчикам, что будет как можно чаще радовать их новыми публикациями со своего экзотического путешествия.

Внимательные поклонники сосредоточили свое внимание на том, что на одном из фото у исполнительницы не наблюдаются бретели от купального костюма, ведь не имея их, достаточно сложно удержать внушительную грудь певицы. Ко всему этому, фанаты рассмотрели в отражении солнцезащитных очков женщин, которые предпочитают загорать без одежды. Некоторые пользователи допустили, что знаменитость решила за компанию с ними получить солнечные ванны и не одевать верхнюю часть купального костюма.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:30
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