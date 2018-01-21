Поклонники решили, что Семенович загорает нагишом

Исполнительница поделилась, что прекрасно проводит время, загорает на солнышке и купается. Она написала, что очень здорово, когда совершенно не пользуешься косметикой, когда можно бегать возле бассейна с влажными волосами и потягивать клубничный лимонад. Красотка наслаждается каждой минуткой на заслуженном отдыхе. А также дала обещание подписчикам, что будет как можно чаще радовать их новыми публикациями со своего экзотического путешествия.Внимательные поклонники сосредоточили свое внимание на том, что на одном из фото у исполнительницы не наблюдаются бретели от купального костюма, ведь не имея их, достаточно сложно удержать внушительную грудь певицы. Ко всему этому, фанаты рассмотрели в отражении солнцезащитных очков женщин, которые предпочитают загорать без одежды. Некоторые пользователи допустили, что знаменитость решила за компанию с ними получить солнечные ванны и не одевать верхнюю часть купального костюма.