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Джон Сноу перепугал свою невесту отрубленной головой
Эксклюзивные шутки от Кита Харрингтона

Джон Сноу перепугал свою невесту отрубленной головой


Британский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», напугал свою невесту Роуз Лесли, положив в холодильник макет своей отрубленной головы. Об этом сам Харрингтон рассказал в эфире британской телепередачи Jonathan Ross Show. На ролике Роуз Лесли, также известная по роли одичалой Игритт в «Игре престолов» подходит к холодильнику, но, увидев внутри голову Харрингтона, с криком отпрыгивает от него и падает на пол. Как рассказал сам «Джон Сноу», это была первоапрельская шутка, но она оказалась крайне неудачной, потому что довела Лесли до слёз. «Она в итоге сказала мне, что если я еще раз попытаюсь провернуть что-то подобное, то на этом всё будет кончено. Я подумал, что это подразумевает свадьбу, и сразу же сделал ей предложение», - отметил Харрингтон.

Напомним, в 2017 году Харрингтон стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала. Восьмой заключительный сезон планирует появиться в 2018 году он будет укороченным по сравнению с предшественниками, и будет состоять всего из шести серий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 22:28
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