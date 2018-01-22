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Эксперты раскрывают реальность вокруг мифов о неуязвимости криптовалют
Для распространенного мнения, про неуязвимость криптовалют, якобы полностью защищенных от действий злоумышленников, начинает более подходить определение мифической составляющей. Про то, что технология распределенного реестра довольно просто взламывается в определенных случаях всем известно, чем и пытаются периодически воспользоваться киберпреступники. Информация из сообщений агентства Bloomberg.

Как свидетельствуют данные экспертов, на текущий момент, совокупный объем хищения криптовалют составил примерно $1,2 млрд. К тому же, ежегодное воровство цифровых монет в мире составляет общую сумму, насчитывающую, приблизительно, $200 млн. Как заявлено специалистом компании Autonomous Research Лексом Соколиным, уже скомпрометировано более чем 14% биткоина и «эфира».
Эксперты раскрывают реальность вокруг мифов о неуязвимости криптовалют


Специалисты предполагают, что рынок еще долек до состояния зрелости. К тому же, масштабы распространения технологий, увеличивают и доступные к хищению массивы информации.

Каждым «форком» используется кодовая база из одного проекта для построения другого, это так же используется и хакерами для реализации возможности фальсификации данных. Можно сказать больше, что при нарушении связей среди подгрупп майнеров, обязательно появлится возможность использовать один и тот же биткоин дважды.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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