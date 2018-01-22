Эксперты раскрывают реальность вокруг мифов о неуязвимости криптовалют

Как свидетельствуют данные экспертов, на текущий момент, совокупный объем хищения криптовалют составил примерно $1,2 млрд. К тому же, ежегодное воровство цифровых монет в мире составляет общую сумму, насчитывающую, приблизительно, $200 млн. Как заявлено специалистом компании Autonomous Research Лексом Соколиным, уже скомпрометировано более чем 14% биткоина и «эфира».Специалисты предполагают, что рынок еще долек до состояния зрелости. К тому же, масштабы распространения технологий, увеличивают и доступные к хищению массивы информации.Каждым «форком» используется кодовая база из одного проекта для построения другого, это так же используется и хакерами для реализации возможности фальсификации данных. Можно сказать больше, что при нарушении связей среди подгрупп майнеров, обязательно появлится возможность использовать один и тот же биткоин дважды.