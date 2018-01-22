АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Хакеры выставили в интернет откровенные фото Мелиссы Джонс
Хакеры выставили в интернет откровенные снимки звезды «Улицы коронации». На данном фото изображено, как актриса Мелисса Джонс занимается половым актом с каким-то парнем. Есть информация, что данные кадры были удалены.

Хакеры выставили в интернет откровенные фото Мелиссы Джонс

Молодую актрису Мелиссу Джонс пригласили сняться в культовом телепроекте «Улица коронации». Данный проект за всю историю телесериалов является наиболее «долгоиграющим». У популярной артистки есть физическое ограничение, а именно отсутствует часть правой руки.

Девушка заявила, что за счёт порнографических публикаций получить себе славу она совсем не хотела и принесла свои извинения перед всеми интернет-пользователями, успевшими увидеть их. Мелисса сказала, что она к этому не имеет никакого отношения, так как эти фото были у неё украдены. Кто это сделал, сейчас информации не имеется. Пользователи поддержали молодую артистку, при этом возмущаются поступком того, кто украл у актрисы фотографии.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ортопеды бьют тревогу: Анастасии Волочковой пора
В сети появились рендеры обновлённого
Центробанк ужесточил требования по начальному
Читатели сделали вывод, что Милли Бобби Браун
Ученые нашли способ снижения риска тромбоза у
Ученые создали рассасывающиеся костные импланты
Просмотреть все новости