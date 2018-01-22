Хакеры выставили в интернет откровенные фото Мелиссы Джонс

Молодую актрису Мелиссу Джонс пригласили сняться в культовом телепроекте «Улица коронации». Данный проект за всю историю телесериалов является наиболее «долгоиграющим». У популярной артистки есть физическое ограничение, а именно отсутствует часть правой руки.Девушка заявила, что за счёт порнографических публикаций получить себе славу она совсем не хотела и принесла свои извинения перед всеми интернет-пользователями, успевшими увидеть их. Мелисса сказала, что она к этому не имеет никакого отношения, так как эти фото были у неё украдены. Кто это сделал, сейчас информации не имеется. Пользователи поддержали молодую артистку, при этом возмущаются поступком того, кто украл у актрисы фотографии.