УЕФА примет жесткие меры касательно финансового fair play

Так в сезоне 2018/19 должен вступить в силу новый проект Fair-Play Financial 2.0. Одной из ключевых позиций документа является ограничение разницы между доходами и расходами по трансферам игроков до 100 млн. евро в год. К примеру, в прошлом сезоне итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити» достигли по этому показателю 160 млн. евро.Также в УЕФА намерены сократить заявки клубов с игроками на сезон до 25 человек. Помимо этих двух пунктов следующая позиция касается заключения контрактов со «связанными сторонами». Таким образом, доход от этих сделок не должен превышать 30% от общего бюджета клуба.22 января специалисты начнут обсуждать проект Fair-Play Financial 2.0. Заседание состоится на встрече Ассоциации европейских клубов. Подписание документа может состояться 24 мая этого года.