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УЕФА примет жесткие меры касательно финансового fair play
Во французской газете Le Parisien появилась новость о том, что представители УЕФА намерены по окончанию текущего футбольного сезона ввести более жесткие меры для финансового fair play.

УЕФА примет жесткие меры касательно финансового fair play


Так в сезоне 2018/19 должен вступить в силу новый проект Fair-Play Financial 2.0. Одной из ключевых позиций документа является ограничение разницы между доходами и расходами по трансферам игроков до 100 млн. евро в год. К примеру, в прошлом сезоне итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити» достигли по этому показателю 160 млн. евро.

Также в УЕФА намерены сократить заявки клубов с игроками на сезон до 25 человек. Помимо этих двух пунктов следующая позиция касается заключения контрактов со «связанными сторонами». Таким образом, доход от этих сделок не должен превышать 30% от общего бюджета клуба.

22 января специалисты начнут обсуждать проект Fair-Play Financial 2.0. Заседание состоится на встрече Ассоциации европейских клубов. Подписание документа может состояться 24 мая этого года.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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