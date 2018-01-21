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Шакиру подозревают в неуплате налогов в Испании
Известную колумбийскую певицу Шакиру налоговая служба Испании подозревает в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 год. Оказалось, что именно в это время певица пребывала в отношениях с защитником испанского клуба «Барселона» и проживала вместе с ним в этой стране.

Шакиру подозревают в неуплате налогов в Испании


В соответствии с законами Испании, преступления, которые связаны с неуплатой налогов, караются крупным штрафом, а также заключением под стражу на срок до двух лет. По данным СМИ, служба по взысканию налогов подала обращение в прокуратуру, чтобы организовать проверку в отношении популярной артистки.

Знаменитая певица Колумбии Шакира является автором собственных песен, хореографом, танцовщицей, моделью и музыкальным продюсером. Она имеет несколько музыкальных наград, а также звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:30
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