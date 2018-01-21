Шакиру подозревают в неуплате налогов в Испании

В соответствии с законами Испании, преступления, которые связаны с неуплатой налогов, караются крупным штрафом, а также заключением под стражу на срок до двух лет. По данным СМИ, служба по взысканию налогов подала обращение в прокуратуру, чтобы организовать проверку в отношении популярной артистки.Знаменитая певица Колумбии Шакира является автором собственных песен, хореографом, танцовщицей, моделью и музыкальным продюсером. Она имеет несколько музыкальных наград, а также звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.