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Веб-разработчиком создана браузерная версия классического MS Paint
Интернет-разработчиком Исайей Однером создана для браузера классическая версия графического редактора MS Paint. Её оформлением является Windows 98.

Веб-разработчиком создана браузерная версия классического MS Paint

Разработчик отмечает, что он уже давно собирался воссоздать легендарный Paint и неизвестные для пользователей функции. В данном случае речь идет касательно переноса панели с инструментами либо рисования выделенной областью. Однер на Github обнародовал перечень всех реализованных и запланированных функций программы, а также исходный код сервиса. Версия разработчика JS Paint позволяет рисовать разными кистями, редактировать изображения, закрашивать другие области, добавлять примитивные фигуры.

Про стандартный Paint известно стало впервые в 1985 году. Тогда выпустили первую версию ОС Windows. Ещё в середине июля 2017 года появились данные, что Microsoft не собирается обслуживать графический редактор. Но в итоге программу решили оставить в магазине приложений.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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