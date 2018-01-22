В США впервые применят CRISPR для лечения рака
Специалисты из Университета Пенсильвании собираются начать первый клинический эксперимент, в рамках которого генная технология CRISPR будет применяться для лечения различных видов рака. Так в исследовательскую группу возьмут 18 подопытных, которые больны саркомой, меланомой и миеломой.
На данный момент неизвестно, когда стартует эксперимент, но разрешение на этот у специалистов появилось еще 2 года назад. Также сообщается, что предоставлением денежных средств займется благотворительный Институт иммунотерапии рака, который был открыт Шоном Паркером.
Технология борьбы с раком с помощью CRISPR заключается в том, чтобы генным инструментом удалить из Т-клетки 2 гена. Один из этих генов образует молекулу PD-1, которая используется раковой клеткой для торможения работы иммунитета человека. Благодаря подобной процедуре ученые намерены оснастить клетки оружием против рака.
Также известно, что сначала у пациентов возьмут кровь, чтобы внедрить в нее CRISPR и превратить в своего рода сыворотку, а затем введут ее обратно в человеческий организм.
На данный момент неизвестно, когда стартует эксперимент, но разрешение на этот у специалистов появилось еще 2 года назад. Также сообщается, что предоставлением денежных средств займется благотворительный Институт иммунотерапии рака, который был открыт Шоном Паркером.
Технология борьбы с раком с помощью CRISPR заключается в том, чтобы генным инструментом удалить из Т-клетки 2 гена. Один из этих генов образует молекулу PD-1, которая используется раковой клеткой для торможения работы иммунитета человека. Благодаря подобной процедуре ученые намерены оснастить клетки оружием против рака.
Также известно, что сначала у пациентов возьмут кровь, чтобы внедрить в нее CRISPR и превратить в своего рода сыворотку, а затем введут ее обратно в человеческий организм.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00