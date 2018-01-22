В США впервые применят CRISPR для лечения рака

На данный момент неизвестно, когда стартует эксперимент, но разрешение на этот у специалистов появилось еще 2 года назад. Также сообщается, что предоставлением денежных средств займется благотворительный Институт иммунотерапии рака, который был открыт Шоном Паркером.Технология борьбы с раком с помощью CRISPR заключается в том, чтобы генным инструментом удалить из Т-клетки 2 гена. Один из этих генов образует молекулу PD-1, которая используется раковой клеткой для торможения работы иммунитета человека. Благодаря подобной процедуре ученые намерены оснастить клетки оружием против рака.Также известно, что сначала у пациентов возьмут кровь, чтобы внедрить в нее CRISPR и превратить в своего рода сыворотку, а затем введут ее обратно в человеческий организм.