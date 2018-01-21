В Instagram появится новая функция отслеживания последнего посещения

Специалистами отмечается, что время последнего посещения в данном случае можно будет отслеживать в разделе Direct, непосредственно, где пользователи общаются друг с другом при помощи личных сообщений. Данная новая функция была названа Active At. Разработчики в настоящее время проводят тестирование такого нововведения. Согласно замыслу авторов, благодаря такого рода опции, пользователи теперь смогут удобней пользоваться приложением. Функция имеется уже во многих различных популярных мессенджерах, а также социальных сетях.В Instagram раньше появилось другое нововведение. На тот момент пользователям предоставили возможность восстановления своих «историй».