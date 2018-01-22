Японские ученые придумали удалять волосы в носу с помощью смартфона

Японская компания Thanko является разработчиком множеством разнообразных изобретений, но недавно они презентовали разработку, которая поможет людям в избавлении волос в любое удобное время.Авторы разработки рассказали, что она обойдется покупателям в 13$, а работает она очень просто. Достаточно просто подключить электронное лезвие к смартфону и вставить в нос. Его не нужно заряжать или покупать специальную батарею, разработка легко очищается и эффективно выполняет свою функцию.