Азиатская королева порно Сора Аой выходит замуж

Сора Аой обнародовала в рамках Weibo новый снимок, на котором она изображена с обручальным кольцом на пальце. Девушка сообщила фанатам, что выходит замуж за мужчину, не отличающегося богатством и привлекательной внешностью. Он просто принял прошлое актрисы, и не будет упрекать ее за участие в порнофильмах.Аой постоянно мечтала о дружной семье и собственных детях. Сора хотела работать учительницей младших классов, однако судьба распорядилась иначе. В двухтысячных девушка подрабатывала официанткой, где её заметил продюсер, который предложил сняться в порно фильме. Мужчина предложил Аой хорошие деньги, и она согласилась. В то время основным источником информации касательно секса являлись откровенные ленты. Вся жизнь актрисы кардинально изменилась.