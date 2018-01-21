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Азиатская королева порно Сора Аой выходит замуж
Тридцатичетырёхлетняя азиатская королева порно Сора Аой выходит замуж. Избранником актрисы является DJ Non. Об этом девушка сообщила в китайской соцсети Weibo.

Азиатская королева порно Сора Аой выходит замуж

Сора Аой обнародовала в рамках Weibo новый снимок, на котором она изображена с обручальным кольцом на пальце. Девушка сообщила фанатам, что выходит замуж за мужчину, не отличающегося богатством и привлекательной внешностью. Он просто принял прошлое актрисы, и не будет упрекать ее за участие в порнофильмах.

Аой постоянно мечтала о дружной семье и собственных детях. Сора хотела работать учительницей младших классов, однако судьба распорядилась иначе. В двухтысячных девушка подрабатывала официанткой, где её заметил продюсер, который предложил сняться в порно фильме. Мужчина предложил Аой хорошие деньги, и она согласилась. В то время основным источником информации касательно секса являлись откровенные ленты. Вся жизнь актрисы кардинально изменилась.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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