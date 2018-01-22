Министерства в феврале начнут подключать к новому порталу

Алексей Козырев, являющийся замглавы Минкомсвязи, отметил, что каждый желающий здесь легко отыщет ответы касательно любого ведомства. В Сети у каждого ведомства сейчас имеется свой домен. В этом домене размещается информационная система, позволяющая в Интернете выкладывать свои страницы. На данных ресурсах нет системности построения. Суть проекта заключается не в отключении всех сайтов госорганов, сделав вместо них один. Замминистра в пример привел Яндекс. Речь не идёт касательно монополизации на право размещения нужной информации. Ведомства будут и дальше публиковать свои новости. Это будет осуществляться на единой платформе.В планах объединить весь несвязно публикуемый в Интернете контент, сфокусировать на его целевой аудитории.