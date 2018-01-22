Министерства в феврале начнут подключать к новому порталу
Федеральные ведомства в феврале будут подключаться к информационному новому порталу. Он будет единой точкой входа непосредственно на сайты всех действующих органов власти.
Алексей Козырев, являющийся замглавы Минкомсвязи, отметил, что каждый желающий здесь легко отыщет ответы касательно любого ведомства. В Сети у каждого ведомства сейчас имеется свой домен. В этом домене размещается информационная система, позволяющая в Интернете выкладывать свои страницы. На данных ресурсах нет системности построения. Суть проекта заключается не в отключении всех сайтов госорганов, сделав вместо них один. Замминистра в пример привел Яндекс. Речь не идёт касательно монополизации на право размещения нужной информации. Ведомства будут и дальше публиковать свои новости. Это будет осуществляться на единой платформе.
В планах объединить весь несвязно публикуемый в Интернете контент, сфокусировать на его целевой аудитории.
Алексей Козырев, являющийся замглавы Минкомсвязи, отметил, что каждый желающий здесь легко отыщет ответы касательно любого ведомства. В Сети у каждого ведомства сейчас имеется свой домен. В этом домене размещается информационная система, позволяющая в Интернете выкладывать свои страницы. На данных ресурсах нет системности построения. Суть проекта заключается не в отключении всех сайтов госорганов, сделав вместо них один. Замминистра в пример привел Яндекс. Речь не идёт касательно монополизации на право размещения нужной информации. Ведомства будут и дальше публиковать свои новости. Это будет осуществляться на единой платформе.
В планах объединить весь несвязно публикуемый в Интернете контент, сфокусировать на его целевой аудитории.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00