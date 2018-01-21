Максим Галкин рассказал, что с Нового года ест без остановки

Галкин в рамках Instagram обнародовал новое видео. В данном ролике артист рассказывает, что с Нового года он не может остановиться перед холодильником. Когда юморист открывает его и видит, что там много вкусностей, не может удержаться от трапезы даже в два часа ночи. Он берёт хлеб, кладёт на него котлету с огурцом, посыпав сверху перцем, начинает есть. Ему кажется, что это нормально, потому что все люди после праздников так делают.По словам Максима, в будущем он будет избавляться от вредной привычки. Фанаты порекомендовали юмористу прекратить питаться ночью, потому что это может плохо отразиться на его фигуре. Пост артиста за час собрал более 500 тысяч просмотров и свыше 2 тысяч комментариев.