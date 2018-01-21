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Станислав Садальский рассказал о выигрыше в казино Аллы Пугачевой
Станислав Садальский, известный как блогер и актер, поведал общественности, как Алла Пугачева посидела в казино и выиграла там кучу денег.
Станислав Садальский рассказал о выигрыше в казино Аллы Пугачевой


История о том, как Алла Борисовна выиграла в казино больше полутора миллиона долларов – фальшивка. Это по словам актера Садальского. Он пишет, что несметное богатство – это «всего лишь» гонорар Примадонне за участие в так называемой скрытой рекламе. Блогер даже сомневается в получении певицей всей суммы в 1 639 000 долларов, ведь часть денег она могла вернуть заведению.

Как делится подробностями Стас Садальский, он тогда работал журналистом на одно издание. Пугачева находилась в стенах казино около 9 часов, причем была в VIP-зале, где других игроков не было. В те времена Садальского сильно заинтересовала эта история с выигрышем. Проведя собственное расследование, он выяснил, что это был не выигрыш, а именно гонорар.

В ту пору казино еще не были под запретом, доллар стоил намного меньше, а вот толпу клиентов Примадонна могла привлечь в заведение своим «выигрышем».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:15
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