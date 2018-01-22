Новинки, которые нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X

В число обновлений входит AR-технология, голосовой помощник, модель процессор, камеры, особенности дисплея, дизайн. Специалистами рекомендуется разработчикам Galaxy S9 экран сделать безрамочным, максимально удобно разместить устройство, которое сканирует отпечатки пальцев.На дисплее изображение должно иметь максимальную яркость и насыщенность. Не менее важной также является технология создания «живых фото» с помощью камеры смартфона. Минимум процессором должен выступать Snapdragon 845. По скорости это не лучший вариант. Но графические показатели высокие. При этом гаджет станет более производительным. Необходимы обязательно улучшения голосового помощника типа Bixby. Для успеха, рекомендуется выпуск собственной AR-технологии, установив её на версии Galaxy S9.