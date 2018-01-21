Звезда "Гарри Поттера" Зои Уонамейкер пожаловалась, что ее никто не домогался

Зои Уонамейкер, сыгравшая в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере мадам Трюк, опечалена тем фактом, что в ее адрес не прозвучало никаких непристойных предложений сексуального характера, вопреки ее ожиданиям. Знаменитость перешагнула 68-летний рубеж и довольно долгое время снимается в кино, однако никогда не сталкивалась лично с сексуальными домогательствами.Уонамейкер, между тем, рассказала, что с подобным столкнулась ее хорошая подруга – редактор сценариев, но актриса считает, что сексуальные домогательства в голливудской киноиндустрии явление хоть и неприятное, но все же не столь распространено в сравнении с другими профессиональными областями. По мнению Уонамейкер, подобное случается сплошь и рядом. Для этого не надо быть актрисой.