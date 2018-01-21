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Эффективность вакцинации оценили масштабами экономического ущерба в 26,9 млрд рублей
Для того. чтобы избежать многомиллиардных экономических потерь от распространившихся в России болезней - требуется провести массовую вакцинацию. Это относится к таким заболеваниям, как ротавирусная инфекция и ВПЧ.

По подсчетам Минздрава и исследовательских центров, только от ущерб стране достигает 26,9 млрд рублей в год. При этом учитывается прямой экономический ущерб в который включены затраты: от потери трудоспособности; расходы на медобслуживание; вызванные случаями инвалидности, смерти, потери репродуктивной способности; годы качественной жизни, продолжительность жизни.

Были учтены также и затраты выделенные из федерального бюджета: продолжительность больничного уровень занятости населения, цены на медуслуги и лекарства, тарифы ОМС. После изучения всех этих составляющих, эксперты сделали вывод, что избежать этому поможет только массовая вакцинация.

Эффективность вакцинации оценили масштабами экономического ущерба в 26,9 млрд рублей
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 19:15
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