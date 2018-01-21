Эффективность вакцинации оценили масштабами экономического ущерба в 26,9 млрд рублей

По подсчетам Минздрава и исследовательских центров, только от ущерб стране достигает 26,9 млрд рублей в год. При этом учитывается прямой экономический ущерб в который включены затраты: от потери трудоспособности; расходы на медобслуживание; вызванные случаями инвалидности, смерти, потери репродуктивной способности; годы качественной жизни, продолжительность жизни.Были учтены также и затраты выделенные из федерального бюджета: продолжительность больничного уровень занятости населения, цены на медуслуги и лекарства, тарифы ОМС. После изучения всех этих составляющих, эксперты сделали вывод, что избежать этому поможет только массовая вакцинация.