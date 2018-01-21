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"Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без наград на норвежском кинофестивале
В Норвегии, в городе Тромсе на кинофестивале TIFF кинолента Андрея Звягинцева «Нелюбовь», несмотря на прогнозы российских кинокритиков, не получила ни одной награды. Главный приз достался совместному проекту Германии, Болгарии и Австрии под названием «Вестерн».

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без наград на норвежском кинофестивале


Вопреки прогнозам российских кинокритиков, пророчивших киноленте режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» большое будущее и множество наград, в Норвегии, похоже, об этом не знали. Нашумевший фильм не оценили по достоинству в Тромсе, где проходил ежегодный кинофестиваль TIFF, и он не получил ни одной награды. Итоги кинофестиваля и победители были названы вчера 20 января вечером.

Всего на конкурс привезли 12 кинопроектов. Среди международных кинолент, помимо российского «Нелюбовь», особо отмечены такие картины, как «На другой стороне» (Сербия - Хорватия), «Ангелы носят белое» (Франция - Китай), «Аустерлиц» (Германия), «Лето 1993» (Испания).
Общество / Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 20:05
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