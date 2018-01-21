Полиция Москвы задержала мужчину, которого разыскивала более 17 лет

Разыскиваемого подозревали в разбойном нападении. Как предполагало следствие, в конце 2000 года он под Орлом на автотрассе М2-Крым остановил ЗИЛ. Угрожая оружием, он отобрал у водителя и пассажира деньги на сумму около 400 000 рублей и, выстрелив в людей, скрылся.По факту нападения тогда открыли уголовное производство. Следствие определило подозреваемого, только тот опередил правоохранителей и сбежал. С тех пор преступник находился в федеральном розыске.В настоящее время преступника препроводили во Мценск и заключен под стражу.