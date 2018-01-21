АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Полиция Москвы задержала мужчину, которого разыскивала более 17 лет
Скрывавшийся от стражей порядка в течение семнадцати с лишним лет преступник оказался в руках правоохранителей Москвы.
Полиция Москвы задержала мужчину, которого разыскивала более 17 лет


Разыскиваемого подозревали в разбойном нападении. Как предполагало следствие, в конце 2000 года он под Орлом на автотрассе М2-Крым остановил ЗИЛ. Угрожая оружием, он отобрал у водителя и пассажира деньги на сумму около 400 000 рублей и, выстрелив в людей, скрылся.

По факту нападения тогда открыли уголовное производство. Следствие определило подозреваемого, только тот опередил правоохранителей и сбежал. С тех пор преступник находился в федеральном розыске.

В настоящее время преступника препроводили во Мценск и заключен под стражу.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости