АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Американские владельцы смартфона ZTE Axon 7 в скором времени должны получить новую версию операционной системы Android Oreo. Стоит отметить, что представители компании еще в прошлом месяце анонсировали выпуск новой версии операционной системы.

ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo


Несмотря на отсутствие подробностей все же известно, что обновление пользователи должны получить в середине будущей весны. Тем не менее, уже на данный момент разработчики распространяют фирменную бета-версию для ОС. Некоторые эксперты считают, что новинка получила новый программный код для улучшения системы безопасности системы в ZTE Axon 7.

Сейчас пока ни один специалист не может спрогнозировать, когда устройства ZTE Axon 7 получат финальную модификацию Android Oreo, но несмотря на это многие уверены в том, что разработчики из ZTE попытаются выпустить еще несколько обновлений до официального релиза от Google.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости