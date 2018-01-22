ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo

Несмотря на отсутствие подробностей все же известно, что обновление пользователи должны получить в середине будущей весны. Тем не менее, уже на данный момент разработчики распространяют фирменную бета-версию для ОС. Некоторые эксперты считают, что новинка получила новый программный код для улучшения системы безопасности системы в ZTE Axon 7.Сейчас пока ни один специалист не может спрогнозировать, когда устройства ZTE Axon 7 получат финальную модификацию Android Oreo, но несмотря на это многие уверены в том, что разработчики из ZTE попытаются выпустить еще несколько обновлений до официального релиза от Google.