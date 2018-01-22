ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Американские владельцы смартфона ZTE Axon 7 в скором времени должны получить новую версию операционной системы Android Oreo. Стоит отметить, что представители компании еще в прошлом месяце анонсировали выпуск новой версии операционной системы.
Несмотря на отсутствие подробностей все же известно, что обновление пользователи должны получить в середине будущей весны. Тем не менее, уже на данный момент разработчики распространяют фирменную бета-версию для ОС. Некоторые эксперты считают, что новинка получила новый программный код для улучшения системы безопасности системы в ZTE Axon 7.
Сейчас пока ни один специалист не может спрогнозировать, когда устройства ZTE Axon 7 получат финальную модификацию Android Oreo, но несмотря на это многие уверены в том, что разработчики из ZTE попытаются выпустить еще несколько обновлений до официального релиза от Google.
Несмотря на отсутствие подробностей все же известно, что обновление пользователи должны получить в середине будущей весны. Тем не менее, уже на данный момент разработчики распространяют фирменную бета-версию для ОС. Некоторые эксперты считают, что новинка получила новый программный код для улучшения системы безопасности системы в ZTE Axon 7.
Сейчас пока ни один специалист не может спрогнозировать, когда устройства ZTE Axon 7 получат финальную модификацию Android Oreo, но несмотря на это многие уверены в том, что разработчики из ZTE попытаются выпустить еще несколько обновлений до официального релиза от Google.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00