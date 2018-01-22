Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь поддержку виртуальной реальности

Студия Jujubee поделилась с пользователями Сети подробностями касательно игры Kursk. Данный проект является основанным на реальных событиях. В свою очередь он рассказывает историю затонувшей подводной лодки K-141. Данная субмарина затонула в акватории Баренцевого моря ещё в 2000 году. Разработчики отмечают, что у них в планах выпуск полноценной документальной приключенческой игры, которая основана на реальных событиях. Пользователю в игрушке придётся стать шпионом, который проник в свою очередь на борт лодки, чтобы получить информацию касательно скоростных подводных ракет "Шквал".Команда Jujubee собирается в игру добавить поддержку виртуальной реальности. При этом релиз этой игры ожидается уже в конце текущего года на персональных компьютерах, Xbox One, PlayStation 4.