Ученые: Профессиональная терапия улучшает качество жизни молодых диабетиков

Исследователи выдвигают гипотезу о том, что профессиональная терапия способна помочь пациентам с диабетом улучшить качество жизни по той причине, что центральная ее цель – воспитание здоровых привычек и появление распорядка.В исследовании англо- и испаноязычные взрослые в возрасте 18-30 лет с диабетом I и II типа участвовали в диабетической программе Resilient, Empowered, Active Living (REAL), специально предназначенной для удовлетворения потребностей молодых людей низкого социально-экономического статуса или расового / этнического меньшинства.Полученные результаты показывают, что те, кто прошел программу, значительно улучшили средний уровень глюкозы в крови, качество жизни, связанное с диабетом, и привычки по проверке уровня глюкозы в крови.Хотя исследование было недостаточно обширным, чтобы статистически определить основные механизмы, которые повышают эффективность вмешательства, специалисты все же предполагают, что, создавая более здоровые привычки и распорядок (что является основным заданием профессиональной терапии при лечении хронических заболеваний), участники могут улучшить и поддерживать свое здоровье и качество жизни.