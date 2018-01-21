АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Ученые: Профессиональная терапия улучшает качество жизни молодых диабетиков
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Южной Калифорнии (USC), профессиональная терапия может значительно улучшить здоровье и качество жизни молодежи, страдающей диабетом.
Ученые: Профессиональная терапия улучшает качество жизни молодых диабетиков


Исследователи выдвигают гипотезу о том, что профессиональная терапия способна помочь пациентам с диабетом улучшить качество жизни по той причине, что центральная ее цель – воспитание здоровых привычек и появление распорядка.

В исследовании англо- и испаноязычные взрослые в возрасте 18-30 лет с диабетом I и II типа участвовали в диабетической программе Resilient, Empowered, Active Living (REAL), специально предназначенной для удовлетворения потребностей молодых людей низкого социально-экономического статуса или расового / этнического меньшинства.

Полученные результаты показывают, что те, кто прошел программу, значительно улучшили средний уровень глюкозы в крови, качество жизни, связанное с диабетом, и привычки по проверке уровня глюкозы в крови.

Хотя исследование было недостаточно обширным, чтобы статистически определить основные механизмы, которые повышают эффективность вмешательства, специалисты все же предполагают, что, создавая более здоровые привычки и распорядок (что является основным заданием профессиональной терапии при лечении хронических заболеваний), участники могут улучшить и поддерживать свое здоровье и качество жизни.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости