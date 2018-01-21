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Россиянам всё чаще не хватает собственных средств для покупки жилья
Жители РФ, по статистике, всё реже имеют возможность сразу оплатить всё стоимость выбранной недвижимости. Если сравнить 2017-й и 2015-й годы, то доля сделок, в которых россияне совершили полную оплату за жильё из собственных средств, за два года уменьшилась в два раза.

Россиянам всё чаще не хватает собственных средств для покупки жилья


Эксперты российского рынка недвижимости опубликовали сведения о тенденциях, характерных для жителей РФ при покупке жилья. Последние два года доля граждан России, имеющих возможность приобрести недвижимость сразу и за свои наличные, неуклонно уменьшается. Зато «дошёл до максимума» процент тех, кто желает стать владельцем собственных квадратных метров с помощью ипотеки.

Если в 2015 году клиентов, готовых сразу «выложить» за недвижимость деньги, было 39%, то в 2017-м такое себе могли позволить лишь 20 процентов от общего числа покупателей. А вот по поводу роста «импотечных» клиентов эксперты единогласны: на количество желающих купить жильё по ипотеке повлияла процентная ставка. После её уменьшения с 12,23% до 9,8% ипотечный рынок оживился – в 2017 году объём выдачи ипотечных займов «перевалил» за триллион российских рублей.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:20
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