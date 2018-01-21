Россиянам всё чаще не хватает собственных средств для покупки жилья

Эксперты российского рынка недвижимости опубликовали сведения о тенденциях, характерных для жителей РФ при покупке жилья. Последние два года доля граждан России, имеющих возможность приобрести недвижимость сразу и за свои наличные, неуклонно уменьшается. Зато «дошёл до максимума» процент тех, кто желает стать владельцем собственных квадратных метров с помощью ипотеки.Если в 2015 году клиентов, готовых сразу «выложить» за недвижимость деньги, было 39%, то в 2017-м такое себе могли позволить лишь 20 процентов от общего числа покупателей. А вот по поводу роста «импотечных» клиентов эксперты единогласны: на количество желающих купить жильё по ипотеке повлияла процентная ставка. После её уменьшения с 12,23% до 9,8% ипотечный рынок оживился – в 2017 году объём выдачи ипотечных займов «перевалил» за триллион российских рублей.