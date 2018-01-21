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Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Известный писатель ужасов Стивен Кинг в Сети выдал предложение для съемок нового сериала. Фанаты Кинга по достоинству оценили новую идею.

Стивен Кинг предложил новую идею для сериала


Так как Стивен Кинг является одним из лучших в своем роде писателем, а также сценаристом, то многие его поклонники сразу же полюбили новое предложение. Так он считает, что на экранах телевизоров должен появиться новый сериал «Закон и порядок», автором которого является Дик Вульф. Кинг предложил изменить сюжет и добавить в проект вампиров.

Многие пользователи пытались выяснить у писателя детали насчет сериала «Закон и порядок: Отряд вампиров», но об этом так никто ничего не написал. Таким образом, точно утверждать о том, что проект возьмут в разработку нельзя. Тем не менее, если фанаты приложат усилия, то под давлением режиссеры вполне могут начать процесс.

Стоит напомнить, что оригинальный сериал «Закон и порядок» выходил на экраны в течение 20 лет. В 2015 году появились слухи о работе над десятком новых серий.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
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