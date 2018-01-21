Росстат: Картофель опередил все социально значимые продукты по росту цен

По сведениям Росстата, за прошедший год сильнее всего подорожал картофель - на 25%. По мнению специалистов сельскохозяйственной отрасли это произошло по нескольким причинам: плохая для этого продукта погода; сокращение площадей посевов и сокращение количества фермеров, которые занимались его выращиванием; рост инфляции и сокращение покупательской способности населения из-за сокращения реальной зарплаты.Кроме того, на 20% возросла цена на масло сливочное, почти на 20%; на гречневую крупу — на 15,9%, на куриные яйца — на 6,0%, на молоко — на 10%; на чай — на 4%. И наоборот, на сахар снизились на 17,9%, на ржаной хлеб — на 6%; на пшеничный хлеб, на масло подсолнечное — на 5,8%.