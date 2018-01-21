Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый интернет»

О работе коллектива ученых, рассказал руководитель Академии наук Австрии Антон Цейлингер (Anton Zeilinger). С целью демонстрации рабочих возможностей этой сети, в Вену было передано из Пекина фото Мо-Цзы , а обратно отправили карточку Эрвина Шредингера. Применение «Мо-Цзы» свидетельствует доказательство того, что в наших силах конструирование межконтинентальных квантовых сетей, а это откроет новые пути создания интернета, на глобальном квантовом уровне.Первые опыты показали, тестируемая квантовая сеть, передает сигнал очень четко, причем качество его выше примерно в 20 раз, чем у процессов передачи пучков света по оптическому волокну с той же длиной, равной расстоянию между спутником и станцией удаленного слежения (примерно 1,2 тыс. км).Исследователями отмечено, что системой связи уже достигнута возможность работы в условиях космического режима. Сами ключи вырабатываются и отправляются на узлы, непосредственно спутником, а не отдельными станциями слежения.Как объяснили ученые, так же поддерживается возможность наращивания числа узлов в сети произвольным образом. А это позволит применить спутники связи, аналоги «Мо-цзы», при создании одних из первых действующих глобальных квантовых сетей.