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Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый интернет»
Китайским спутником «Мо-Цзы», разработанным в Китае, переданы первые в истории реальные информационные данные, посредством защищенных каналов. Специалисты связали китайский Синлун с австрийским Грацем, преодолев расстояние между объектами, равное 7,6 тысяч километров. Информация из публикаций в издании Physical Review Letters.

О работе коллектива ученых, рассказал руководитель Академии наук Австрии Антон Цейлингер (Anton Zeilinger). С целью демонстрации рабочих возможностей этой сети, в Вену было передано из Пекина фото Мо-Цзы , а обратно отправили карточку Эрвина Шредингера. Применение «Мо-Цзы» свидетельствует доказательство того, что в наших силах конструирование межконтинентальных квантовых сетей, а это откроет новые пути создания интернета, на глобальном квантовом уровне.
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый интернет»


Первые опыты показали, тестируемая квантовая сеть, передает сигнал очень четко, причем качество его выше примерно в 20 раз, чем у процессов передачи пучков света по оптическому волокну с той же длиной, равной расстоянию между спутником и станцией удаленного слежения (примерно 1,2 тыс. км).

Исследователями отмечено, что системой связи уже достигнута возможность работы в условиях космического режима. Сами ключи вырабатываются и отправляются на узлы, непосредственно спутником, а не отдельными станциями слежения.

Как объяснили ученые, так же поддерживается возможность наращивания числа узлов в сети произвольным образом. А это позволит применить спутники связи, аналоги «Мо-цзы», при создании одних из первых действующих глобальных квантовых сетей.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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