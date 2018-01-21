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Питер Динклэйдж поведал о финале сериала «Игра престолов»
Известный актер Питер Динклэйдж, который является Тирионом Ланнистером из сериала «Игра престолов», рассказал о финальной части проекта. Так Динклэйдж считает, что режиссеры своевременно решили закончить эту историю.

Питер Динклэйдж поведал о финале сериала «Игра престолов»


Так о своем видении дальнейшего развития событий Динклэйдж рассказал во время общения с журналистами на кинофестивале Sundance. Актер признался, что считает решение о завершении «Игры престолов» лучшим вариантом, поскольку сейчас сюжет как никогда подходит для эпичной концовки. Также он отметил, что многие проекты уходят с экранов с опозданием и потому впечатление о них начинает портиться.

Питер Динклэйдж рассказал, что финальный сезон «Игры престолов» готов уже на 50%. Выход новой части должен состояться в следующем году. Он признался в том, что ему и всей съемочной площадке будет сложно расставаться друг с другом, поскольку в период совместной работы актеры стали семьей.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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