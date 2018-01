Специалисты студии Blizzard сняли аниме про новые скины

Разработчики в недавнее время общественности представили новый видеоролик. На этот раз видео было посвящено выходу обновленных скинов. Студией Blizzard общественности было продемонстрировано новое видео. Стоит отметить, что видеоролик приурочили выходу новых скинов непосредственно для персонажей Abathur, Reghar, Dehaka, а ткже Tyrael в игрушке Heroes of the Storm.В настоящее время отсутствует пока информация, когда именно разработчики планируют выпустить будущее обновление. Из представленного видеоролика видно, что Heroes of the Storm теперь будет включать в себя огромных боевых роботов, а также прочие визуальные элементы. В свою очередь игрушка вышла уже на платформу персонального компьютера. По словам специалистов она на сегодняшний день выступает конкурентом Dota 2.