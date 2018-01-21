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Китайским автопроизводителям могут препятствовать в продажах на территории США
Решение китайского автопроизводителя GAC Motor начать продажи в США своего кроссовера вызвали бурную реакцию среди американских политиков. Сенатор Чак Шумер, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, призвал не допустить «хищнической торговой политики», проводимой Поднебесной.

Китайским автопроизводителям могут препятствовать в продажах на территории США


Возможность продаж нового китайского кроссовера GS8 на территории Америки всколыхнуло давнюю неприязнь авторынков КНР и США. Дело в том, что в данный момент установлена несправедливая (по мнению американский автокомпаний) система пошлин на ввозимые автомобили. Так, если китайское авто ввозится в США, то машина облагается налогом в размере 2,5% от стоимости. Но если американский автомобиль пересекает границу Поднебесной, то он облагается налогом в 25%. Сенатор Шумер очень резко высказался о данной практике, заявив о непомерности китайских пошлин.

Сенатора Чака Шумера поддержал действующий президент США Дональд Трамп. Общаясь с представителями СМИ, глава государства заметил, что их страна «фактически помогла Китаю стать тем, кем он является сейчас». Далее президент добавил, что столь высокие пошлины на американские авто, ввозимые в КНР, «это несправедливо»!

Добавим, что призывов не допустить компанию GAC Motor или поднять пошлины для китайских авто из уст американских политиков не прозвучало. Однако общественное мнение, как высокопоставленных чинов США, так и простых граждан Америки оказалось на стороне президента Трампа и сенатора Шумера.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:50
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