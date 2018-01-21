Китайским автопроизводителям могут препятствовать в продажах на территории США
Решение китайского автопроизводителя GAC Motor начать продажи в США своего кроссовера вызвали бурную реакцию среди американских политиков. Сенатор Чак Шумер, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, призвал не допустить «хищнической торговой политики», проводимой Поднебесной.
Возможность продаж нового китайского кроссовера GS8 на территории Америки всколыхнуло давнюю неприязнь авторынков КНР и США. Дело в том, что в данный момент установлена несправедливая (по мнению американский автокомпаний) система пошлин на ввозимые автомобили. Так, если китайское авто ввозится в США, то машина облагается налогом в размере 2,5% от стоимости. Но если американский автомобиль пересекает границу Поднебесной, то он облагается налогом в 25%. Сенатор Шумер очень резко высказался о данной практике, заявив о непомерности китайских пошлин.
Сенатора Чака Шумера поддержал действующий президент США Дональд Трамп. Общаясь с представителями СМИ, глава государства заметил, что их страна «фактически помогла Китаю стать тем, кем он является сейчас». Далее президент добавил, что столь высокие пошлины на американские авто, ввозимые в КНР, «это несправедливо»!
Добавим, что призывов не допустить компанию GAC Motor или поднять пошлины для китайских авто из уст американских политиков не прозвучало. Однако общественное мнение, как высокопоставленных чинов США, так и простых граждан Америки оказалось на стороне президента Трампа и сенатора Шумера.
Возможность продаж нового китайского кроссовера GS8 на территории Америки всколыхнуло давнюю неприязнь авторынков КНР и США. Дело в том, что в данный момент установлена несправедливая (по мнению американский автокомпаний) система пошлин на ввозимые автомобили. Так, если китайское авто ввозится в США, то машина облагается налогом в размере 2,5% от стоимости. Но если американский автомобиль пересекает границу Поднебесной, то он облагается налогом в 25%. Сенатор Шумер очень резко высказался о данной практике, заявив о непомерности китайских пошлин.
Сенатора Чака Шумера поддержал действующий президент США Дональд Трамп. Общаясь с представителями СМИ, глава государства заметил, что их страна «фактически помогла Китаю стать тем, кем он является сейчас». Далее президент добавил, что столь высокие пошлины на американские авто, ввозимые в КНР, «это несправедливо»!
Добавим, что призывов не допустить компанию GAC Motor или поднять пошлины для китайских авто из уст американских политиков не прозвучало. Однако общественное мнение, как высокопоставленных чинов США, так и простых граждан Америки оказалось на стороне президента Трампа и сенатора Шумера.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:50