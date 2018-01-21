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Опубликованы рекомендации долголетия от японского врача
18 июля 2017 года японский врач Сигэаки Хинохара умер на 106-м году своей жизни. В его блокноте были найдены рекомендации касательно того, как прожить долгую и здоровую жизнь.

Опубликованы рекомендации долголетия от японского врача


В первую очередь, по мнению медика, следует научиться радоваться положительным аспектам жизни. Так Хинохара писал, что веселье очень сильно влияет на здоровье человека. Немаловажным для японца оказалось питание. Он считал, что на завтрак не стоит принимать больше пищи, чем стакан сока или кофе. На обед можно не употреблять ничего, а вот вечером стоит съесть риса, овощей и рыбы.

Хинохара также отмечал важность ведения дневника, в котором человеку нужно записывать все свои переживания и мечты. Этот пункт позволит упорядочить свою жизнь и быстрее достичь поставленной цели. Родные и друзья помогут избавиться от одиночества. Японец считал, что человеку необходимо больше общаться с окружающими и рассказывать им о своем жизненном опыте.

Помимо этого важно читать, ценить себя, брать пример с хороших людей и выделить для своей жизни самые лучшие ценности.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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