Поклонников «свёл с ума» сексуальный снимок Димы Билана в душе

Билан в рамках Instagram выложил очередную фотографию. На данном снимке известный отечественный певец запечатлён в душе. Пост артиста в течение часа сумел собрать свыше 46 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 лестных комментариев от многочисленных подписчиков артиста.Поклонница Екатерина написала, что так поступать нельзя, так как он её сводит с ума. Другие фанаты приняли решение воздержаться от комментариев, уведомив исполнителя песен, что сохранят данное изображение себе на компьютер. Раньше Дима Билан показал фолловерам, как с утра очищает своё авто от снега.