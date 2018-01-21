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Поклонников «свёл с ума» сексуальный снимок Димы Билана в душе
Дима Билан обнародовал в своём микроблоге Instagram сексуальную публикацию, на которой он изображен в душе. Снимок обрезан по торс, однако даже этого хватило фанатам, шутя пожаловавшихся в комментариях на то, что исполнитель песен аналогичными фото «сводит их с ума».

Поклонников «свёл с ума» сексуальный снимок Димы Билана в душе

Билан в рамках Instagram выложил очередную фотографию. На данном снимке известный отечественный певец запечатлён в душе. Пост артиста в течение часа сумел собрать свыше 46 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 лестных комментариев от многочисленных подписчиков артиста.

Поклонница Екатерина написала, что так поступать нельзя, так как он её сводит с ума. Другие фанаты приняли решение воздержаться от комментариев, уведомив исполнителя песен, что сохранят данное изображение себе на компьютер. Раньше Дима Билан показал фолловерам, как с утра очищает своё авто от снега.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:17
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