Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Ирина Андреева больше не снимается в кино

После того, как сериал завершился, Ирина Андреева практически сразу пропала из поля зрения телезрителей. Но многих так же продолжал интересовать вопрос, куда же подевалась молоденькая киноактриса, которая очень талантливо исполнила в десятилетнем возрасте образ младшей дочки Максима Шаталина Ксюши. Но как стало известно, Ирина, которой на данный момент 24 года, живет в Швейцарии, где благополучно окончила высшее учебное заведение. Также она является активным пользователем социальных сетей и с завидным постоянством выкладывает снимки с друзьями, а также с различных мест, по которых она путешествует.Андреева не изъявила желания связывать свою жизнь с кино, но фанаты телесериала «Моя прекрасная няня» всегда будут помнить прикольную Ксюшу. Пользователи продолжают наблюдать за жизнью Ирины и все-таки не теряют надежды увидеть свою любимицу в каком-нибудь новом проекте. Читатели утверждают, что маленькая героиня повзрослела и преобразилась до неузнаваемости.