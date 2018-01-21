Сегодня в мире отмечают Международный день объятий

В первую очередь специалисты отмечают гормон окситоцин, который выделяется во время объятий. Также регулярные «обнимашки» способствуют улучшению настроения и повышению доверия между людьми. Помимо этого эксперты утверждают, что объятия приводят организм человека в расслабленное состояние, то есть в мышцах и нервной системе спадает напряжение.Стоит еще отметить, что подобная процедура поднимает самооценку человека. По мнению психологов, объятия учат людей не только принимать любовь, но и отдавать ее. Таким образом, исчезает эгоизм в отношениях. В целом данный процесс дает человеку жизненные силы и уверенность в будущем.В частности стоит отметить психотерапевта Вирджинию Сатир, которая твердо уверена в пользе объятий для психического здоровья людей.