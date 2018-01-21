В Бельгии дети ловили педофила-убийцу

В бельгийском городе Намюр местные юные актеры сыграли в постановке, рассказывающей о преступлениях и поимке известного бельгийского педофила. Полицейские, родители и жертвы маньяка – эти роли достались ребятам, а их наставник был в роли злодея.Постановка произвела фурор. Невзирая на мрачный сюжет, прошедшие представления собирали полные залы.Марк Дютру – самый знаменитый в Бельгии маньяк. Похитив 6 несовершеннолетних девочек, он четырех убил, а двоих просто изнасиловал. С 2004 года преступник приговорен к пожизненному заключению.