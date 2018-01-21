Ученые: Походы на природу помогут наладить режим сна
Ученые уверены, что походы на природу помогут наладить режим сна.
Американскими учеными из штата Колорадо уверены, что активный отдых на природе способен улучшить сон и общее состояние здоровья и помочь избавиться от проблем с режимом сна.
Первая команда волонтеров были отправлены в зимнее путешествие на неделю. Вторая группа участников эксперимента жила обычной жизнью в городе. Обе группы страдали бессонницей и иными проблемами со сном.
После недельного отдыха на природе у первой группы результаты исследований показали улучшение режима сна, участники эксперимента стали раньше засыпать и лучше высыпаться. Результаты же второй группы не показали изменений, они, как и ранее, страдали бессонницей.
По мнению ученых, циркадный ритм сна и бодрствования нарушается под воздействием неестественных факторов, например, искусственных источников света, мерцания и излучений дисплеев телевизора, компьютерных устройств и других гаджетов.
Природные же условия налаживают ритм биологических часов и синхронизирует их с циркадным ритмом, что помогает организму «правильно» засыпать и просыпаться, потому походы на природу является идеальным способом борьбы с проблемами сна.
Тем же, у кого нет возможности путешествий на природу, эксперты рекомендуют систематически открывать шторы на окнах и как можно чаще находиться днем возле окна.
Американскими учеными из штата Колорадо уверены, что активный отдых на природе способен улучшить сон и общее состояние здоровья и помочь избавиться от проблем с режимом сна.
Первая команда волонтеров были отправлены в зимнее путешествие на неделю. Вторая группа участников эксперимента жила обычной жизнью в городе. Обе группы страдали бессонницей и иными проблемами со сном.
После недельного отдыха на природе у первой группы результаты исследований показали улучшение режима сна, участники эксперимента стали раньше засыпать и лучше высыпаться. Результаты же второй группы не показали изменений, они, как и ранее, страдали бессонницей.
По мнению ученых, циркадный ритм сна и бодрствования нарушается под воздействием неестественных факторов, например, искусственных источников света, мерцания и излучений дисплеев телевизора, компьютерных устройств и других гаджетов.
Природные же условия налаживают ритм биологических часов и синхронизирует их с циркадным ритмом, что помогает организму «правильно» засыпать и просыпаться, потому походы на природу является идеальным способом борьбы с проблемами сна.
Тем же, у кого нет возможности путешествий на природу, эксперты рекомендуют систематически открывать шторы на окнах и как можно чаще находиться днем возле окна.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 21:55