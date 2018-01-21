Ученые: Походы на природу помогут наладить режим сна

Американскими учеными из штата Колорадо уверены, что активный отдых на природе способен улучшить сон и общее состояние здоровья и помочь избавиться от проблем с режимом сна.Первая команда волонтеров были отправлены в зимнее путешествие на неделю. Вторая группа участников эксперимента жила обычной жизнью в городе. Обе группы страдали бессонницей и иными проблемами со сном.После недельного отдыха на природе у первой группы результаты исследований показали улучшение режима сна, участники эксперимента стали раньше засыпать и лучше высыпаться. Результаты же второй группы не показали изменений, они, как и ранее, страдали бессонницей.По мнению ученых, циркадный ритм сна и бодрствования нарушается под воздействием неестественных факторов, например, искусственных источников света, мерцания и излучений дисплеев телевизора, компьютерных устройств и других гаджетов.Природные же условия налаживают ритм биологических часов и синхронизирует их с циркадным ритмом, что помогает организму «правильно» засыпать и просыпаться, потому походы на природу является идеальным способом борьбы с проблемами сна.Тем же, у кого нет возможности путешествий на природу, эксперты рекомендуют систематически открывать шторы на окнах и как можно чаще находиться днем возле окна.