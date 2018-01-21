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Российский авторынок грузовых авто с пробегом сократился на 1%
Продажи подержанных грузовых авто составили по итогам прошлого года составили 280 000 единиц (минус 1 %).

Российский авторынок грузовых авто с пробегом сократился на 1%

Больше ¼ вторичного рынка грузовых авто приходится на KAMAZ. Перепродажи марки в 2017 году составили 71 500 единиц (минус 1%). Дальше идёт GAZ (27 700 авто; плюс 1%). На 3 месте оказался MAZ (25 400 авто; плюс 0,5%). За ним следует российский ZIL (16 400 авто; минус 15%). Среди иностранных производителей лучшим оказался Volvo (15 000 ед.; минус 3%). Он замыкает пятерку лидеров авторынка подержанной грузовой техники на територии РФ.

Самой популярной моделью грузового авто с пробегом в Российской Федерации стал KAMAZ 65115. Показатель продаж составляет 9 100 экземпляров (минус 7%). На второй позиции находится версия Volvo FH (8 300 ед.; минус 0,5%). Далее идут две версии Камского автозавода; а именно KAMAZ 55111 (6 600 авто; минус 4%), KAMAZ 5320 (6 500 авто; минус 1%). Также в пятерке лидеров оказалась версия GAZ 3309 (5 900 ед.; -0,5%).
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
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