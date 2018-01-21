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Lexus LF-1 назвали одной из самых ярких новинок автосалона в Детройте
Концепт-кар Lexus LF-1 признан самой яркой новинкой автосалона в Детройте. Данная модель является наглядным примеров автомобилей нового поколения.

Lexus LF-1 назвали одной из самых ярких новинок автосалона в Детройте


Дизайн Lexus LF-1 опережает современное развитие класса SUV, выделяя концепт-кар из общего ряда. Модель Lexus LF-1 сочетает в себе аристократический стиль и агрессию внедорожника. О технических характеристиках концепта на данный момент информации нет.

Так как сверхсовременная машина должна отвечать всем новым веяниям автомоды, то в качестве силовой установки концепта должен выступать гибридный агрегат plug-in или полностью электрический двигатель. О производстве модели Lexus LF-1 на данный момент говорить рано, но эксперты уверены, что аналогичный автомобиль может поступить в серийное производство.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:35
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