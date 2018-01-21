Lexus LF-1 назвали одной из самых ярких новинок автосалона в Детройте

Дизайн Lexus LF-1 опережает современное развитие класса SUV, выделяя концепт-кар из общего ряда. Модель Lexus LF-1 сочетает в себе аристократический стиль и агрессию внедорожника. О технических характеристиках концепта на данный момент информации нет.Так как сверхсовременная машина должна отвечать всем новым веяниям автомоды, то в качестве силовой установки концепта должен выступать гибридный агрегат plug-in или полностью электрический двигатель. О производстве модели Lexus LF-1 на данный момент говорить рано, но эксперты уверены, что аналогичный автомобиль может поступить в серийное производство.