В Сети обсуждают роман Юлии Началовой

На днях Юлия Началова показала поклонникам фото с Александром Панайотовым, который вызвал волну сплетен о том, что звезды состоят в романтических отношениях.Главную роль в появлении сплетен сыграла подпись фотографии. Снимок певица подписала строчкой из популярной песни: «Я позвонил, чтобы сказать: «Я люблю тебя»!» Александр, придерживает за бедро Юлию, это еще больше убедило поклонников что у Панайотова и Началовой роман. «Они вместе? Прекрасная пара», «Созданы друг для друга. Оба очень талантливые», — пишут в микроблоге Юлии.Однако фанатам не стоит делать поспешных выводов. Во-первых, снимок сделан не вчера и даже не на прошлой неделе — ему много лет. Во-вторых, специально для тех, кто во всем ищет намеки, Юлия поставила хештег #друзьянавсегда.