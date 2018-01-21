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В Сети обсуждают роман Юлии Началовой
Юлия Началова и Александр Панайотов из друзей в пару?

На днях Юлия Началова показала поклонникам фото с Александром Панайотовым, который вызвал волну сплетен о том, что звезды состоят в романтических отношениях.

В Сети обсуждают роман Юлии Началовой


Главную роль в появлении сплетен сыграла подпись фотографии. Снимок певица подписала строчкой из популярной песни: «Я позвонил, чтобы сказать: «Я люблю тебя»!» Александр, придерживает за бедро Юлию, это еще больше убедило поклонников что у Панайотова и Началовой роман. «Они вместе? Прекрасная пара», «Созданы друг для друга. Оба очень талантливые», — пишут в микроблоге Юлии.

Однако фанатам не стоит делать поспешных выводов. Во-первых, снимок сделан не вчера и даже не на прошлой неделе — ему много лет. Во-вторых, специально для тех, кто во всем ищет намеки, Юлия поставила хештег #друзьянавсегда.

В Сети обсуждают роман Юлии Началовой
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 21:40
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