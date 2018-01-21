Сергей Шнуров спел вместе с роботом

Конечно же, песня Сергея Шнуров содержала нецензурную лексику. Фанаты на такой эксперимент отреагировали неоднозначно, заявив, что песня не представляет собой ничего особенного. Но конечно же, многих заинтересовал сам робот, а не песня Шнурова. Большинство забросали артиста вопросами, где можно купить такого «друга», а из-за того, что робот похож на R2D2, фанаты дали Шнурову прозвище «джедай».Сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал, почему решил взять на подпевку робота, и какой смысл он имел к содержанию песни.