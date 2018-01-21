Сергей Шнуров спел вместе с роботом
Сергей Шнуров решил поэкспериментировать в творчестве и взял на подпевку в песню о человеческом равнодушии робота. Новый «коллега» артиста очень похож на R2D2 из фильма «Звездные войны». На видео робот двигался рядом со Шнуровым на асфальте и издавал необычные звуки. Таким сообщением поделились с общественностью «Версия Инфо».
Конечно же, песня Сергея Шнуров содержала нецензурную лексику. Фанаты на такой эксперимент отреагировали неоднозначно, заявив, что песня не представляет собой ничего особенного. Но конечно же, многих заинтересовал сам робот, а не песня Шнурова. Большинство забросали артиста вопросами, где можно купить такого «друга», а из-за того, что робот похож на R2D2, фанаты дали Шнурову прозвище «джедай».
Сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал, почему решил взять на подпевку робота, и какой смысл он имел к содержанию песни.
Конечно же, песня Сергея Шнуров содержала нецензурную лексику. Фанаты на такой эксперимент отреагировали неоднозначно, заявив, что песня не представляет собой ничего особенного. Но конечно же, многих заинтересовал сам робот, а не песня Шнурова. Большинство забросали артиста вопросами, где можно купить такого «друга», а из-за того, что робот похож на R2D2, фанаты дали Шнурову прозвище «джедай».
Сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал, почему решил взять на подпевку робота, и какой смысл он имел к содержанию песни.