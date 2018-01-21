В Швеции создан четырехколесный всесезонный электровелосипед

Трудно удивить современного жителя мегаполиса электровелосипедами. Многие компании выпускают двух- и трёхколёсные модели «железных коней», оснащённых электрическими моторами. Стоимость самых «навороченных» электровелосипедов может достигать 25 000 долларов! Но превратить велосипед в машину, способную передвигаться в любое время года? Такая идея пришла в голову шведском механику Микаелю Кьеллману.Житель Скандинавии собрал техническое средство, внешней напоминающее автомобиль Peanuts. Веломобиль Кьеллман назвал «Podride» и оборудовал 20-дюймовыми колесами (колёсная база – всего 88 см, радиус поворота – менее 3,5 метров). Вот, пожалуй, и всё, что осталось в «Podride» от велосипеда. 70-килограммовое транспортное средство имеет двигатель, пневматическую подвеску, матерчатую кабину, водительское сиденье, оптику и указатели поворотов. Заставляет двигаться «Podride» 250-ваттный мотор и… собственно ноги «водителя»! Если помогать электродвигателю ещё и мускульной силой, то велоавтомобиль способен проехать без подзарядки до 60 километров.