Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки

Звезды часто радуют поклонников публикациями и кадрами, иллюстрирующие их личную жизнь. Супруг Натальи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, запостил у себя на странице в Instagram фото в одном полотенце.Интригующий снимок стал топовым в Интернете и собрал множество комментариев и лайков.Причиной ажиотажа стал вид Тарзана, артист запечатлел себя обнаженным, прикрытым только полотенцем в интимных местах. Сразу после утренних спортивных упражнений Тарзан красуется в зеркале.Как видно из фотографии, шоумен находится в прекрасной форме.Тарзан пожелал всем доброго утра, а многочисленные фолловеры восхитились фигурой кумира.