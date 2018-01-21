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Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки
Тарзан в Iтstagram показал свое голое тело после утренней разминки.

Звезды часто радуют поклонников публикациями и кадрами, иллюстрирующие их личную жизнь. Супруг Натальи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, запостил у себя на странице в Instagram фото в одном полотенце.

Интригующий снимок стал топовым в Интернете и собрал множество комментариев и лайков.
Причиной ажиотажа стал вид Тарзана, артист запечатлел себя обнаженным, прикрытым только полотенцем в интимных местах. Сразу после утренних спортивных упражнений Тарзан красуется в зеркале.
Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки

Как видно из фотографии, шоумен находится в прекрасной форме.
Тарзан пожелал всем доброго утра, а многочисленные фолловеры восхитились фигурой кумира.
Общество / ШоуБиз
Добавил: tidings Вчера, 16:36
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