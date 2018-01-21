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Яна Кошкина заинтриговала "голой" фотографией в полотенце
Яна Кошкина заинтриговала "голой" фотографией в полотенце, поклонники гадают, одета ли звезда.

Звезды шоу-бизнеса публикуют не только образцы своего творчества, но и рассказы и фото-видео-кадры из личной жизни. Популярная российская телеведущая Яна Кошкина создала настоящий ажиотаж, опубликовав интригующее фото с полотенцем.

Интрига снимка звезды состоит в том, что на самой фотографии не совсем понятно, одета ли звезда. Яна стоит спиной к зрителю, раскинув руки, в которых держит полотенце. Положение девушки похоже, будто она вышла из ванны, потому совершенно справедливо можно предположить, что на ней совсем нет одежды, либо купальник.
Яна Кошкина заинтриговала "голой" фотографией в полотенце

Фанаты звезды высказали множество комплиментов ее внешности, восторгаясь ее длинными ногами. Яна пожелала всем хорошего утра и ее приветствие собрало фанатов звезды, однако на все вопросы красавица оставила без ответа.
Общество / ШоуБиз
Добавил: tidings Вчера, 19:20
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