Яна Кошкина заинтриговала "голой" фотографией в полотенце

Звезды шоу-бизнеса публикуют не только образцы своего творчества, но и рассказы и фото-видео-кадры из личной жизни. Популярная российская телеведущая Яна Кошкина создала настоящий ажиотаж, опубликовав интригующее фото с полотенцем.Интрига снимка звезды состоит в том, что на самой фотографии не совсем понятно, одета ли звезда. Яна стоит спиной к зрителю, раскинув руки, в которых держит полотенце. Положение девушки похоже, будто она вышла из ванны, потому совершенно справедливо можно предположить, что на ней совсем нет одежды, либо купальник.Фанаты звезды высказали множество комплиментов ее внешности, восторгаясь ее длинными ногами. Яна пожелала всем хорошего утра и ее приветствие собрало фанатов звезды, однако на все вопросы красавица оставила без ответа.