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В Китае создали "умную" кровать, которая усыпит владельца и сделает массаж
Китайские разработчики создали «умную» кровать-трансформер. Базовый комплект за 30 секунд складывается в шкаф, а полный комплект поможет своему хозяину уснуть. Стоимость умной кровати составляет от 499 до 999 долларов.

В Китае создали "умную" кровать, которая усыпит владельца и сделает массаж


При создании «умной» кровати китайские разработчики сосредоточили внимание на том, чтобы человек мог уснуть без проблем. Матрас «умной» кровати за считанные секунды может стать мягким, твёрдым или упругим, а также можно настроить лёгкую вибрацию для массажа спины. Кроме того в распылитель можно добавить эфирное масло, способствующее появлению крепкого сна. С такой «умной» кроватью сон человека может стать более крепким.

«Умной» кроватью можно управлять при помощи смартфона. Так при нажатии одной кнопки кровать превращается в шкаф, стоимость такой модели составит 499 долларов. А за кровать с вибромассажёром и распылителем воздуха придётся заплатить 999 долларов.
Технологии
Добавил: Алина Вчера, 19:40
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