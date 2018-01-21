В Китае создали "умную" кровать, которая усыпит владельца и сделает массаж

При создании «умной» кровати китайские разработчики сосредоточили внимание на том, чтобы человек мог уснуть без проблем. Матрас «умной» кровати за считанные секунды может стать мягким, твёрдым или упругим, а также можно настроить лёгкую вибрацию для массажа спины. Кроме того в распылитель можно добавить эфирное масло, способствующее появлению крепкого сна. С такой «умной» кроватью сон человека может стать более крепким.«Умной» кроватью можно управлять при помощи смартфона. Так при нажатии одной кнопки кровать превращается в шкаф, стоимость такой модели составит 499 долларов. А за кровать с вибромассажёром и распылителем воздуха придётся заплатить 999 долларов.