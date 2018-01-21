В Китае создали "умную" кровать, которая усыпит владельца и сделает массаж
Китайские разработчики создали «умную» кровать-трансформер. Базовый комплект за 30 секунд складывается в шкаф, а полный комплект поможет своему хозяину уснуть. Стоимость умной кровати составляет от 499 до 999 долларов.
При создании «умной» кровати китайские разработчики сосредоточили внимание на том, чтобы человек мог уснуть без проблем. Матрас «умной» кровати за считанные секунды может стать мягким, твёрдым или упругим, а также можно настроить лёгкую вибрацию для массажа спины. Кроме того в распылитель можно добавить эфирное масло, способствующее появлению крепкого сна. С такой «умной» кроватью сон человека может стать более крепким.
«Умной» кроватью можно управлять при помощи смартфона. Так при нажатии одной кнопки кровать превращается в шкаф, стоимость такой модели составит 499 долларов. А за кровать с вибромассажёром и распылителем воздуха придётся заплатить 999 долларов.
При создании «умной» кровати китайские разработчики сосредоточили внимание на том, чтобы человек мог уснуть без проблем. Матрас «умной» кровати за считанные секунды может стать мягким, твёрдым или упругим, а также можно настроить лёгкую вибрацию для массажа спины. Кроме того в распылитель можно добавить эфирное масло, способствующее появлению крепкого сна. С такой «умной» кроватью сон человека может стать более крепким.
«Умной» кроватью можно управлять при помощи смартфона. Так при нажатии одной кнопки кровать превращается в шкаф, стоимость такой модели составит 499 долларов. А за кровать с вибромассажёром и распылителем воздуха придётся заплатить 999 долларов.
Технологии
Добавил: Алина Вчера, 19:40