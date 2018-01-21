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Григорий Лепс испугал фанатов своим видом «с похмелья»
Григорий Лепс, являющийся популярным певцом, продолжает «гаснуть» на глазах у своих многочисленных фанатов. Невзирая на пятидесятипятилетний возраст кумира, поклонники его внешним видом остаются недовольны.

Григорий Лепс испугал фанатов своим видом «с похмелья»

Лепс редко радует фолловеров в соцсетях своими «неподготовленными» фотографиями. Однако его коллеги по сцене делают это регулярно. Одним из последних совместных снимков поделилась исполнительница песен Катя Лель, которая в момент кадра говорила с артистом «о жизни и о музыке».

Сама певица на данной публикации просто сияла, однако внешний вид Лепса испугал поклонников. Фанаты считают, что дело всё в количестве алкогольных напитков, которые, как им кажется, артист употребляет постоянно. Пост Кати Лель в течение суток сумел собрать более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:08
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